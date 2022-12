Foram companheiros de uma vida, mas só casaram ao fim de 30 anos, já a saúde do mais velho o arrastava para outra morada. Tinha uma doença oncológica terminal, no último estágio, debilidades como diabetes, anorexia ou anemia e andava de cadeira de rodas por ter fraturado o colo do fémur. E tinha 84 anos.









Ver comentários