Filho ameaça matar pais com faca

Um homem, de 36 anos, ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido duas vezes, por militares da GNR de Resende, por agredir e ameaçar os pais com uma faca.



Há uma semana, a GNR deteve o suspeito por estar a agredir violentamente os pais, ambos com 59 anos. Nessa data, o agressor, que sofre de problemas relacionados com o álcool, foi presente a tribunal, libertado e proibido de contactar com as vítimas.





Dois dias depois, o homem voltou a injuriar e ameaçar as vítimas.Foi outra vez detido pela GNR e novamente presente a um juiz do Tribunal de Lamego, que o enviou para a cadeia.