O corpo de Francisco Queta, de 15 anos, jogador guineense e filho do antigo jogador do FC Porto Ali Queta, foi encontrado este sábado à noite, próximo do local onde tinha sido visto pela última vez, à tarde.



O jovem tinha desaparecido no rio Douro, na praia do Areinho, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.









