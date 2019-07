Filho de antigo vereador morre em despiste de madrugada em Chaves

Um professor, de 44 anos, morreu ao início da madrugada de sexta-feira vítima de um despiste de carro, na avenida D. Afonso Duque de Bragança, em Chaves.Miguel Fonseca, docente no Liceu Fernão Magalhães, era filho do antigo vereador socialista da Câmara Municipal de Chaves, Jorge Fonseca.Segundo oapurou, o carro galgou um passeio e foi contra uma árvore.Depois, caiu por um declive com cerca de cinco metros.O alerta para o acidente foi dado às 00h35 e o óbito foi declarado no local da ocorrência pela equipa do INEM.