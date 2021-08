Filho de craque do futebol alemão morre em despiste de moto-quatro em Tróia

Um jovem de 18 anos morreu esta quinta-feira de madrugada num despiste de moto 4 junto ao empreendimento Vilas do Mar, em Tróia.



A vítima é Emilio Ballack, filho da ex-estrela do futebol alemão, Michael Ballack.

O alerta foi dado para o 112 pela avó do jovem pelas 02h07.



Segundo apurou o CM, os bombeiros de Grândola estiveram no local, assim como a VMER do Litoral Alentejano. Apesar das manobras de reanimação o óbito acabou por ser declarado no local.



Foram ainda acionadas duas patrulhas da GNR e psicólogos do INEM para prestar apoio à família, num total de 14 operacionais e seis viaturas.



O corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal de Santiago do Cacém.



Em atualização