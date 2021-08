Filho de estrela alemã morre aos 18 anos em Troia

Emilio Ballack, de 18 anos, um dos três filhos de Michael Ballack, de 44, antigo capitão da seleção alemã de futebol, morreu esta quinta-feira de madrugada esmagado por uma moto-quatro quando fazia uma manobra de marcha-atrás na propriedade de férias da família, no empreendimento Vilas do Mar, em Troia - onde tinha recentemente iniciado férias após ter terminado o Ensino Secundário numa escola de Munique.Segundo explicaram aofontes do socorro e policiais, o acidente ocorreu no terreno da moradia que Ballack adquiriu há alguns anos. “De acordo com testemunhos, a vítima estava a realizar uma manobra e a moto-quatro levantou as rodas da frente e tombou para trás, levando o jovem a cair de costas. O veículo saltou um metro no ar e esmagou-o”, descreveram. De acordo com a imprensa alemã, na propriedade estavam os dois irmãos, de 19 e 16 anos, o pai Michael e os avós paternos.