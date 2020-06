Filho de ex-autarca absolvido dos crimes de burla e falsificação

O filho e o advogado de Avelino Torres, ex-presidente da Câmara de Marco de Canaveses, foram absolvidos esta terça-feira pelo Tribunal de São João Novo, no Porto, dos crimes de burla qualificada tentada e falsificação de documentos.











O processo centrava-se numa carta de 2012, cuja acusação dizia ter sido forjada pelo político, com a ajuda do filho, Fernando, e do advogado, em que faria constar que um empresário tinha para com ele uma dívida de um milhão.