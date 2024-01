Gonçalo Augusto. Era este nome que ia ser dado ao bebé de Mónica Silva, a mulher desaparecida na Murtosa desde dia 3 de outubro do ano passado. Havia um quarto, enxoval. Tudo preparado para receber o bebé. Agora as memórias estão fechadas a sete chaves... A família está desesperada para encontrar o corpo da mulher, de 33 anos. Promete não desistir e continuar a lutar até encontrar o corpo. A família só quer fazer o luto e realizar o funeral. Ter um local exato onde chorar a morte da mulher e do bebé que carregava.