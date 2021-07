Filho de Luís Filipe Vieira defendido em tribunal pelo advogado de Vara na Operação Marquês

Neste inquérito, o DCIAP e a AT investigam negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros que poderão ter causado prejuízos a várias entidades e ao próprio Estado.





Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, detido esta quarta-feira por ser suspeito de desviar milhões de euros do Benfica vai ser defendido por Tiago Rodrigues Basto, advogado de Vara no Processo Marquês.Tal como Luís Filipe Vieira, também arguido no processo, Tiago passou a noite na esquadra da PSP de Moscavide, em Lisboa.Em atualização