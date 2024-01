Mais de três meses de puro desespero para a família de Mónica Silva. Conhecem-se novos dados da investigação, que dão força à Polícia Judiciária... Os inspetores parecem não ter dúvidas de que o crime macabro foi planeado ao pormenor. Fernando Valente, o principal suspeito do homicídio, tinha um telemóvel secreto para falar com a vítima. Ligou-lhe no dia do desaparecimento. O que ele não sabia era que o filho da mulher tinha acesso aos registos das chamadas e contactos.