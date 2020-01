Filho de Nené assume desvio de 48 mil euros

Entre março de 2012 e outubro de 2013, Sandro Nené, filho do ex-futebolista do Benfica Nené, acedeu a várias contas bancárias dos clientes da Caixa Geral de Depósitos (CGD) de Ílhavo, onde trabalhava, e fez levantamentos sem o conhecimento daqueles, num valor que ascende aos 48 mil euros.Esta quarta-feira, no início do julgamento, em Aveiro, confessou o desvio e justificou-o com uma "má fase" a nível pessoal."É tudo verdade. Estava a passar por uma fase difícil e muito delicada, depois de dois divórcios. Estou arrependido. Se fosse hoje, não o faria", disse o arguido, referindo que foi ele quem informou a CGD dos levantamentos ilícitos, solicitando a rescisão do seu contrato de trabalho - isto depois de uma das lesadas ter confrontado o gerente da agência bancária sobre um débito de três mil euros.O arguido, que trabalhou no banco durante 10 anos, está acusado de furto qualificado, falsificação de documento e falsidade informática. Em audiência, Sandro, também ex-jogador que passou na formação do Benfica e por clubes como Fátima, Odivelas e Futebol Benfica, explicou que está insolvente e que são os seus pais que o estão a ajudar a reembolsar o banco - que restituiu, entretanto, as quantias aos lesados. Referiu que, neste momento, o capital em dívida é de 28 900 euros.O processo refere que foram 18 os levantamentos feitos pelo arguido - que acedia às contas através da plataforma informática -, de quantias entre os mil e os 3500 euros.384 golos em 643 jogos. É este o registo da carreira de Tamagnini Manuel Gomes Batista, conhecido como Nené. Natural de Leça da Palmeira, o avançado chegou ao Benfica com 16 anos e ali ficou toda a carreira - venceu 10 campeonatos e 7 Taças de Portugal.Aos 70 anos, continua na estrutura das águias. Jogou 65 vezes (22 golos) pela Seleção.O antigo jogador tem, além de Sandro, uma outra filha. Trata-se de Filipa Gonçalves, uma transexual que ficou conhecida por participar em vários programas de televisão.Nasceu com o nome Paulo, mas, em 1999, decidiu mudar de sexo.