A colisão entre a mota em que seguia Paulo Ferreira, de 22 anos, e um Mercedes GLC conduzido por uma mulher, esta quarta-feira de manhã, na Segunda Circular, em Lisboa, foi violenta e causou ferimentos muito graves ao jovem, filho de um elemento da PSP.Paulo foi transportado com vida para o hospital, mas não resistiu. Morreu ao início da tarde.O alerta foi dado às 06h57. A colisão ocorreu 500 metros depois das bombas da Encarnação, no sentido Aeroporto- -Benfica. Paulo Ferreira, licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade do Algarve e filho de um polícia da Divisão de Investigação Criminal da PSP, vivia em Vila Franca de Xira e estaria a caminho do trabalho, num banco na zona de Benfica, na altura do acidente.O jovem foi assistido e estabilizado no local e transportado de urgência para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em estado muito grave, que se revelou fatal. A condutora do Mercedes não sofreu ferimentos.O acidente obrigou a cortar duas faixas de rodagem e os trabalhos duraram duas horas.