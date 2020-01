O presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, arrolou como testemunha no processo de reconstrução das casas o próprio filho, que é seu adjunto e coordenador do Gabinete Operacional de Recuperação e Reconstrução (GORR), mas esta quinta-feira Telmo Alves pouco explicou sobre a forma como as decisões eram tomadas pela autarquia, dando respostas evasivas sobre tudo o que envolvia o próprio pai."Não sei, não tenho memória, não consigo precisar" ou "isso era com o vereador Bruno Gomes", foi dizendo Telmo Alves, ao Tribunal de Leiria, ao longo do depoimento que se prolongou por hora e meia.Está em causa o uso de fundos solidários na reconstrução de casas ardidas no incêndio de junho de 2017, num processo que tem 28 arguidos, entre eles Valdemar Alves e Bruno Gomes, que estão acusados de 60 crimes de prevaricação de titular de cargo político, falsificação de documentos e burla qualificada.O processo está em fase de instrução e prossegue no dia 30, com o debate instrutório.