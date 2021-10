Florêncio de Almeida, presidente da ANTRAL (uma das associações mais representativas do setor do táxi), está na origem das transações de imóveis com João Rendeiro, revela a RTP.O motorista de João Rendeiro, filho de Florêncio de Almeida, comprou por 1,4 milhões de euros um apartamento na Quinta Patiño - pago a pronto - que depois cedeu à mulher do ex-banqueiro.