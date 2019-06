Filho de Rosa Grilo vai continuar aos cuidados da tia paterna

O Tribunal de Vila Franca de Xira manteve esta quinta-feira a decisão de atribuir à tia paterna a guarda provisória do filho de Rosa Grilo, em preventiva pelo homicídio do marido e que esteve na sessão. Renato de 13 anos também foi ouvido pela juiza, durante cerca de 45 minutos.Nos últimos três meses o menor recusou-se a visitar os avós maternos.

"As coisas não correram como estava previsto. Ele não quer ir a casa dos avós maternos. Os médicos que o acompanham sabem disso. O renato não quer ir e eu não o posso obrigar. Ele diz que os avós o massacram, ou seja, que estão sempre a falar mal da família do pai e do pai", revelou a Tia do menor.



Recorde-se que Rosa Grilo e o amante, Antonio Joaquim, foram detidos em setembro do ano passado, sob suspeita do homicídio do triatleta Luís Miguel Grilo.