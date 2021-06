O filho do antigo presidente do Sporting Sousa Cintra foi internado no hospital prisional de Caxias devido a uma crise psicótica, o que obrigou esta terça-feira ao adiamento do início do julgamento, no Tribunal de Portimão, por homicídio agravado, na forma tentada, coação agravada, uso e porte de arma sob efeito de álcool e incêndio, entre outros crimes.