Um rapaz de 13 anos, filho de uma mulher brasileira que foi detida com o namorado no Aeroporto de Lisboa, a 6 de janeiro, na posse de oito quilos de cocaína, está internado numa instituição à guarda do Estado português, a aguardar decisão final sobre a custódia.





Parte da droga apreendida estava na mala do menor, que não pode ser responsabilizado criminalmente. Por isso, enquanto a mãe e o padrasto aguardam acusação em prisão preventiva, o jovem foi colocado num lar. Sabe o CM que já foi aberto um processo de custódia, que está a ser analisado por um juiz de família e menores.