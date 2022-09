Filho de 'Vitó' e Sónia Jesus nasce com o pai na cadeia

Vítor Soares foi apanhado na operação da GNR, em junho. Foi alvo de vigilâncias dos militares ao longo de um ano. Algumas das transações de droga foram feitas na casa que partilhava com a família. Estava com pena suspensa pelo mesmo crime.





Sónia Jesus, ex-concorrente do 'Big Brother' e companheira de Vítor Soares, conhecido como 'Vitó', em prisão preventiva após ter sido detido no âmbito da operação 'Sementes em Pó', relacionada com uma rede de tráfico de droga, anunciou o nascimento do terceiro filho do casal, Fabian, esta terça-feira.O anúncio foi feito nas redes sociais, através da publicação de uma fotografia do filho, Fabian, que nasceu no passado domingo. Segundo informa a mãe, o menino nasceu com 2,910 kg e com 48 centímetros.Sónia e Vítor são já pais de Maiara, de 10 anos, e de Naísa, de sete anos.