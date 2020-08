Filho detido após dar alerta para mãe morta em casa

Um homem de 52 anos foi detido pela Polícia Judiciária depois dr a mãe, de 84 anos, ter sido encontrada morta em casa, na zona de Grândola. Segundo o CM apurou, a vítima terá sido mantida fechada em casa durante mais de um ano e apresentava sinais de subnutrição e desidratação, supostamente devido aos tratamento a que era sujeita às mãos do filho, que vivia na mesma casa há cerca de cinco anos. O alerta terá sido dado pelo próprio filho da vítima, quando se apercebeu de que a mãe estava inanimada, na tarde de sábado. Os bombeiros foram ao local mas já nada havia a fazer. A rigidez cadavérica que o corpo apresentava aponta para que a mulher já estivesse morta há mais de 24 horas.



O caso foi participado à GNR, que acionou a Polícia Judiciária de Setúbal. Os inspetores analisaram todo o cenário e acabaram por proceder à detenção deste homem, que sofrerá de perturbações mentais. A PJ de Setúbal remeteu mais esclarecimentos sobre o caso para hoje, uma vez que ainda está a averiguar as responsabilidades do homem na morte da idosa. O suspeito poderá incorrer num crime de homicídio ou maus-tratos.

Ver comentários