Filho detido após maltratar e ameaçar mãe de morte em Gondomar

Um homem de 50 anos foi detido esta sexta-feira por maltratar física e psicologicamente a mãe de 73 anos, em Gondomar, no distrito do Porto, referiu a GNR.

Na sequência de uma denúncia de que estaria a ocorrer um crime de violência doméstica, os militares deslocaram-se ao local e apuraram que o suspeito estaria a infligir maus-tratos físicos e psicológicos, bem como ameaças de morte com recurso a armas brancas à mãe, sublinhou esta força policial, em comunicado.

Após a realização de uma busca domiciliária, a GNR apreendeu duas armas brancas, frisou.

O suspeito, com antecedentes criminais pela prática dos mesmos crimes, foi detido e vai ser presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial do Porto, no sábado.