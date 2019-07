Filho do administrador do grupo GPS nega apreensão de barras de ouro

Fonte próxima de João Calvete, o filho do administrador do grupo GPS, negou este domingo aoque o milhão de euros em barras de ouro tenha sido encontrado na sua casa no Casal dos Marcos, em Leiria.O ouro, afirma a fonte, estava na quinta do pai, António Calvete, que reside no Louriçal.Em comunicado, João Calvete confirma que a casa foi alvo de buscas, assim como mais duas habitações em seu nome.Afirma terem-lhe sido apreendidos 2600 euros em dinheiro e um bloco de notas durante as diligências da PJ.