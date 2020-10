Filho espanca mãe durante sete anos em Sintra e fica preso

Um homem, de 44 anos, foi detido esta segunda-feira em Almargem do Bispo, Sintra, por militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Lisboa.



É suspeito de agredir, de forma quase diária, a mãe, de 78 anos. O inferno da idosa durava há sete anos. Após a morte do marido, a vítima começou a ser espancada pelo filho, chegando a ser agredida com uma garrafa na cabeça.







A GNR começou a investigar o caso em setembro, apurando que o suspeito gastava o dinheiro da mãe em compras online.



Ficou em preventiva.