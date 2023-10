"O filho mais velho tem chorado todos os dias. Ele vai para a escola e dizem-lhe que a mãe morreu. Sofre muito”. Filomena Silva, tia de Mónica Silva, de 33 anos, a grávida de 7 meses desaparecida desde o dia 3, na Murtosa, relata emocionada o sofrimento da família, que desespera por notícias. A PJ continua a investigar e o cenário de crime ganha força.





Mónica saiu de casa com as ecografias da gravidez. Não se sabe com quem é que se encontrou, mas desde esse dia 3 à noite que nunca mais foi vista. Entretanto, os dois filhos menores (11 e 14 anos) estão a viver em casa de uma prima, enquanto o pai, pescador, não regressa de uma faina. Não há qualquer indício de acidente ou desaparecimento voluntário no desaparecimento.