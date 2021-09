Um homem de 64 anos foi morto, esta quarta-feira, pelo filho em Algés.A vítima foi encontrada na cama com sinais de asfixia e um saco na cabeça. Também tinha golpes de faca no pescoço.O suspeito é filho da vítima, estudante universitário com cerca de 23 anos, está em fuga.As motivações do crime ainda são desconhecidas, mas existem suspeitas de que o homem de 64 anos agredia os filhos e a esposa.