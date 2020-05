Filho que mandou traficante matar a mãe queria a herança

Nuno Leopoldino, o homem de 40 anos que contratou ao seu traficante, de 38, a morte da própria mãe, Maria Costa, 64 anos, queria mais que os 10 euros e cartões bancários que retirou da carteira da vítima enquanto ela agonizava no chão de casa, após ter sido esfaqueada no pescoço pelo traficante enquanto o filho aguardava no carro à porta, em Queijas, Oeiras.



O CM sabe que o homem, motorista de carros de turismo, queria a herança, que contempla a casa do crime, ocorrido a 13 de abril. Nuno é filho único e foi detido três dias após o homicídio. Já o autor material foi apanhado na terça-feira. Estão ambos em prisão preventiva.

