Uma pequena mercearia, na localidade de Reveles, Soure, era usada como ponto de passagem de droga. Osabe que o filho, com 35 anos, aproveitava-se do estabelecimento da mãe, de 63, para os amigos irem buscar "encomendas" de droga. Numa operação realizada pela GNR, foram apreendidos na mercearia cerca de 3 kg de haxixe. A proprietária foi um dos 10 detidos mas disse desconhecer o esquema e foi libertada com apresentações. O filho foi um dos quatro a ficar em prisão preventiva.