Filho vê mãe morrer no trabalho em Pedrógão Grande

Uma mulher, de 54 anos, morreu esta segunda-feira de manhã, num acidente de trabalho numa serração, em Outão, no concelho de Pedrógão Grande.A operária foi apanhada por um tapete rolante e não resistiu aos ferimentos. O filho da vítima trabalha no mesmo local e foi dos primeiros a socorrer a mãe.A mulher foi submetida a manobras de reanimação por parte dos Bombeiros de Pedrógão Grande e da equipa da ambulância de Suporte Imediato de Vida e do médico do INEM, que acabaria por confirmar o óbito.O filho ficou em estado de choque e foi acompanhado por psicólogos do INEM.