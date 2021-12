Condenada a uma pena de multa de 1075 euros e ao pagamento de uma indemnização de 1325 euros, por injúrias e ameaças aos tios idosos, a mulher, de 39 anos, não se conformou com a decisão do tribunal.Continuou a ser violenta, fazendo com que as vítimas temessem pela sua vida. “Seus filhos da p***, pensais que vão comer algum dinheiro meu, estais enganados.