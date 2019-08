Filhos querem testemunhar contra homem que matou a mulher em Braga

Poucos dias antes de ser assassinada com três disparos de caçadeira no peito, Maria Clara Magalhães tinha já alertado os filhos para a possibilidade de ser morta pelo marido.



Os descendentes estavam há vários anos de relações cortadas com o pai e querem agora testemunhar à Justiça a violência que, ao longo da vida, Guerras - alcunha pela qual Manuel Lopes é conhecido em Pedralva, Braga - exerceu sobre a família, em especial sobre a mulher.





Clara foi executada na sexta-feira à noite, um dia antes de completar 54 anos, apenas porque não queria que o marido, de 59, fosse com os amigos cortar lenha no dia do seu aniversário.Após o crime, que aconteceu na cozinha da habitação que o casal partilhava há mais de 30 anos, na rua de Bugide, em Pedralva, Manuel Lopes ligou a um amigo a pedir que o levasse ao posto da GNR do Sameiro. Só à chegada, e antes de se entregar às autoridades, revelou que tinha assassinado a mulher com tiros de caçadeira.

Ao CM, o amigo José Ribeiro confessou nunca ter "desconfiado" das intenções de Guerras. "Só lhe disse ‘Ó Manel, o que é que tu foste fazer à mãe dos teus filhos?’", contou, ainda inconformado.



Já no sábado, após ter ouvido o juiz de instrução criminal do Tribunal de Barcelos decretar-lhe a prisão preventiva, Manuel Lopes contactou o mesmo amigo. "Telefonou-me a dizer que vai ficar na cadeia. Nem sequer ligou aos filhos", lamentou.