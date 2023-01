Filipe Silva, de 48 anos, vendia carros usados há mais de uma década, com interrupções, tendo voltado ao negócio há cerca de um ano, quando ficou de baixa, para conseguir um rendimento extra.Ao que oapurou esta sexta-feira, junto de empresários que trabalham neste setor, o homem, desaparecido desde 30 de dezembro, era muito ativo e habituado ao negócio. Assumem, no entanto, que os contactos com Filipe reduziram-se significativamente nos últimos meses.