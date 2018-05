Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filma abusos a aluna durante aulas de apoio

Dizia à adolescente, de 16 anos, que podia ter más notas se não colaborasse.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Violou a aluna, de 16 anos, dentro da sala onde lhe dava explicações, numa escola de Santa Maria da Feira. O professor, de 64, filmou os abusos sexuais, que se prolongaram por vários meses.



Foi detido, esta segunda-feira de manhã, pela PJ do Porto. À tarde já estava em liberdade, por decisão do juiz de instrução criminal.



Está proibido de contactos com menores e suspenso de funções, mas não deverá perder o ordenado enquanto o processo decorre.



A adolescente tinha medo de chumbar e recorria às aulas de apoio na escola. Os abusos terão iniciado pouco após o arranque do ano letivo. O suspeito dizia-lhe que, se não colaborasse, podia ter más notas. Durante meses, a jovem sujeitou-se a comportamentos lascivos do professor - casado e com filhos adultos. Acabou por contar tudo à mãe, que denunciou o caso à PJ.



Suspeito de abuso sexual de menor e pornografia de menores, o homem foi detido, mas acabou por sair em liberdade. A PJ acredita que pode haver mais vítimas que não fizeram queixa por medo ou por vergonha. A investigação prossegue.



Já na semana passada, a PJ do Porto deteve um professor, de 58 anos, que abusou de uma menor, agora com 15 anos, no centro de explicações de que era proprietário, em Matosinhos, e onde dava aulas particulares à vítima desde que esta tinha 13 anos. Levado ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, ficou em prisão preventiva, na cadeia de Custóias. Arrisca-se a uma pena de prisão efetiva entre um e oito anos.