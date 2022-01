Ganhou milhares de euros durante mais de um ano graças aos vídeos de pornografia que obrigava a namorada, de 13 anos, a gravar na casa onde vive, em Matosinhos. Vendia as imagens na internet e também através de grupos de WhatsApp e cobrava os pagamentos por MB WAY a pedófilos que estão agora a ser investigados pelos inspetores da Policia Judiciária do Porto, que deteve o predador sexual, de 20 anos.