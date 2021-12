A redistribuição dos processos do ‘Ticão’ - 40 dos quais do juiz Carlos Alexandre - sorteados a 4 de janeiro entre sete juízes, deverá levar à libertação de suspeitos acusados de tráfico internacional de droga por terem sido excedidos os prazos da prisão preventiva.Em causa estão casos como o processo da mega-apreensão de cocaína num contentor com caixas de bananas, no porto de Setúbal, que envolve dois agentes da PSP. E a descoberta de 800 quilos de cocaína escondida em isoladores sísmicos, no porto de Leixões. Neste último, se não houver uma decisão instrutória até 10 de janeiro, os presos preventivos têm de ser libertados. Os juízes Ivo Rosa (em exclusivo com o caso BES) e Cláudia Pina (em comissão no Eurojust) são responsáveis por dezenas de inquéritos que serão agora redistribuídos. Ao Correio da Manhã, o Conselho Superior da Magistratura diz que “os prazos serão observados pelos juízes a quem os processos forem distribuídos, sendo que a repetição ou não de qualquer ato é matéria jurisdicional na qual o CSM não pode interferir”.