O período entre as 18h00 e as 20h00 é o que regista mais acidentes e onde se observam igualmente mais vítimas. Os acidentes com maior índice de gravidade acontecem, no entanto, de madrugada e, em muitos casos, aos fins de semana, envolvendo condutores mais jovens. Apesar de ser o dia da semana com menos acidentes, o domingo é o que regista vítimas mais graves.









