A maior parte dos inquiridos no Barómetro CM/CMTV defende que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) não deveria ser extinto, embora perto de um terço não tenha opinião. À pergunta ‘Está de acordo com a extinção do SEF?’, 46,2% responderam que não, enquanto 20,8% defendem a extinção. Já 29,5% afirmam não ter opinião.









