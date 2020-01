Finge ser cliente para furtar carros em stands do Porto e Oeiras

A PSP deteve um homem suspeito de furtar duas viaturas, avaliadas em 42 mil euros, de stands no Porto e em Oeiras.O detido atuava sempre da mesma maneira. Dirigia-se a um stand, simulava que estava interessado numa das viaturas expostas para venda e depois mostrava vontade em querer fazer um teste de condução ao automóvel antes de o comprar.Depois de sair do local com o veículo não voltava para o devolver, enganando desta forma o funcionário do stand. O detido conseguiu aplicar este esquema duas vezes.Os furtos aconteceram este mês e em dezembro. Encontra-se com termo de identidade e residência.