Finge ser filho de general de país africano e tenta enganar empresárias com mala cheia de dinheiro

Um homem de 38 anos e de nacionalidade estrangeira foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por fortes indícios de burla qualificada na forma tentada e de falsificação de documentos.

O detido visitou uma quinta em Alenquer e apresentou-se às duas proprietárias como sendo um filho de um general de um país africano. Mostrou-se interessado para adquirir a quinta e ofereceu 2,5 milhões de euros, refere a PJ em comunicado.

O homem tentou dar a ideia de que era um investidor e convidou as empresárias a reunirem-se com ele em hotéis de luxo em Lisboa. O detido registou-se com identidades falsas e mostrou-lhes uma mala, "com bastantes maços de supostas notas de euro, com os valores faciais mais elevados". Alegou ainda que a mala continha 4,8 milhões de euros, mas que as notas "possuíam uma marca que necessitava de ser retirada com uma solução química própria, que custaria trezentos mil euros, montante que solicitou às empresárias".

"Para as convencer a entregar-lhe o dinheiro, prometeu reembolsá-las nesse montante, com um acréscimo de 15% dos 4,8 milhões de euros, negócio que elas recusaram", acrescenta a PJ em comunicado.

As duas mulheres participaram os factos à autoridade. A PJ realizou buscas e apreendeu "um abundante e relevantíssimo acervo probatório da prática deste tipo de crimes".



O suspeito dedicava-se a uma prática designada por "euros negros ou marcados". O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.