Um homem de 43 anos, que se fazia passar por mulher nas redes sociais, para depois extorquir dinheiro aos homens que com ‘ela’ mantinham conversas online de teor sexual, foi detido pela GNR em Viana do Castelo, foi anunciado esta segunda-feira.



O suspeito ameaçava divulgar as conversas e acabou denunciado por uma das vítimas, um homem de 35 anos a quem exigiu 100 euros. Foi apanhado em flagrante numa armadilha montada pela vítima e pela GNR.

