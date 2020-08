Fingem ter arma para realizar assaltos em Lisboa

Dois homens, de 26 e 20 anos, que simulavam ter armas para amedrontar as vítimas, assaltando-as com recurso à força física, foram detidos segunda-feira pela PSP de Lisboa por pelo menos três roubos ocorridos na zona de Alvalade, em Lisboa. O mais velho tem quase seis dezenas de registos na PSP ao longo dos anos e o mais novo havia sido apanhado e libertado no sábado, também por roubo.









De acordo com a PSP, o primeiro dos três roubos ocorreu na sexta-feira e o último no domingo, em que levaram dinheiro à vítima - que usaram para comprar droga num bairro.

O assaltante de 26 anos já teve condenações por crimes violentos, com penas suspensas por benefício, à data, de ter menos de 21 anos. Têm ambos vários processos em curso.