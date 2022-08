Três encapuzados e armados com uma arma de pequeno calibre (pistola ou revólver) assaltaram esta segunda-feira de manhã um homem que se encontrava no interior de uma viatura estacionada no Prior Velho, em Loures.Os ladrões disseram pertencer a uma força de segurança ao consumar o assalto. O crime ocorreu pelas seis da manhã, e levou à intervenção da PSP.O gang levou bens pessoais da vítima como telemóvel e peças de joalharia.A Polícia Judiciária investiga.