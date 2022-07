“Fiquei sem nada, estou sozinha”: Moradora de Ansião relata inferno vivido durante incêndio

“Perdi tudo. É uma tristeza, não apareceu ninguém. Fiquei sem nada, estou sozinha”, repetia esta quarta-feira, entre lágrimas, Ermelinda Carrasqueira, ao ser amparada enquanto deixava para trás o trabalho de uma vida que as chamas tomaram para si, na localidade de Louriceiras de Santo António, em Ansião.Num concelho devastado pelo fogo desde sexta-feira, dia 8, com vários reacendimentos, Ermelinda já contava perdas: arderam galinhas, alfaias e um barracão. Valeram-lhe os vizinhos e militares da GNR, que conseguiram resgatar as cabras e as ovelhas que mantinha na sua propriedade.