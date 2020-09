Falsos fiscais camarários em cafés e restaurantes do Seixal no dia do arranque da Festa do Avante!

A pouco tempo da abertura da 44.ª Festa do "Avante!", falsos fiscais camarários estão a circular esta sexta-feira por cafés e restaurantes nas ruas adjacentes ao recinto comunista, no Seixal, alegadamente para verificar condições sanitárias e burocráticas.

A Agência Lusa testemunhou dois desses indivíduos, um homem e uma mulher sem identificações oficiais, no café Mindelo, a escassos 50 metros da entrada do estaleiro para o certame político-cultural do PCP.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Câmara Municipal do Seixal (CDU) negou estar em curso qualquer operação de fiscalização de estabelecimentos comerciais.

Leila Rodrigues, funcionária do referido café, descreveu que foi questionada sobre várias condições do estabelecimento, entre elas a licença e o afixamento do horário.

"Eu não quero saber, eu estou a fazer o meu trabalho e vamos continuar abertos", disse a funcionária à reportagem da Lusa.

Diversos outros estabelecimentos nas redondezas encontram-se fechados esta sexta-feira.

O evento comunista, este ano, tem estado debaixo de polémica devido ao contexto pandémico de covid-19, com críticas de vários partidos políticos mais à direita, entre outras personalidades.

As autoridades sanitárias limitaram mesmo a lotação máxima do recinto a cerca de 16.500 pessoas em simultâneo, entre hoje e domingo, e obrigaram a plateias sentadas nos espetáculos, se consumo de bebidas alcoólicas.