Fiscais das secretas alertam para extremistas da "supremacia branca" e "aceleracionistas"

O conselho de fiscalização dos serviços de informações avisou hoje para os riscos de "extremismos violentos" de grupos conotados com a "supremacia branca" e radicais do chamado "aceleracionismo", uma "tendência externa" que "vai ganhando evidência".

O alerta, feito no relatório anual de 2019 do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República (CFSIRP), hoje divulgado e que será enviado ao parlamento, destaca também as ameaças como o terrorismo, "não apenas o de matriz islamista jihadista", os extremismos, insegurança cibernética, os movimentos migratórios, as criminalidades organizadas, a espionagem, sabotagem e subversão.

O aceleracionismo é uma corrente, marginal, que se baseia na ideia de que o sistema capitalista deveria expandir-se, ou seja, acelerar, para causar uma mudança social radical, segundo um artigo publicado em 2017 pelo The Guardian.