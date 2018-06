Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fiscalização da GNR arranca sem vítimas no Algarve

Operação Hermes vai prolongar-se até ao início de setembro.

Por Diana Santos Gomez | 10:07

Durante as primeiras horas da operação Hermes da GNR, que começou esta sexta-feira em todo o País com o objetivo de garantir a segurança nas estradas portuguesas, no período de férias, não foram registados acidentes ou vítimas graves, no Algarve.



O principal foco dos militares esteve direcionado para o controlo do excesso de velocidade dos condutores.



De acordo com um balanço inicial, feito pela tenente Marta Santos ao CM, "foi a principal infração, detetada em mais de 70 viaturas, durante as primeiras horas da ação de fiscalização nas portagens de Paderne, e é uma das causas mais comuns dos acidentes de viação".



A GNR aconselha os condutores a fazerem uma "planificação da viagem e a verificarem as condições do veículo, não utilizarem o telemóvel e não ingerirem bebidas alcoólicas". As ações de patrulhamento e fiscalização vão estender-se até 3 de setembro.



PORMENORES

83 vítimas mortais em 2017

Em julho e agosto do ano passado houve registo de 83 vítimas mortais e 361 feridos graves, num total de 4145 acidentes contabilizados em todo o País durante o período de verão, segundo a GNR.



Principais infrações

Excesso de velocidade, consumo de álcool, utilização indevida do telemóvel e do GPS, a não colocação de cinto de segurança e as manobras perigosas são algumas das infrações mais verificadas. No Algarve, a GNR vai estar em ação na A2 e EN125.