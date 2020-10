A Autoridade Tributária e Aduaneira anunciou esta quarta-feira ter apreendido 63 quilos de cocaína, no aeroporto de Lisboa.A droga estava dividida e dissimulada em duas malas de viagem, que eram transportadas por passageiros com origem no Brasil.O estupefaciente "poderia originar uma receita aproximada, para as organizações criminosas, de mais de 1,5 milhões de euros", refere o Fisco.