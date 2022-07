Um alerta do Fisco levou um universo de 10 784 contribuintes a declarar de forma voluntária os rendimentos obtidos no estrangeiro: no ano passado, esse universo de contribuintes declarou ter obtido no estrangeiro um total de 524 milhões de euros em 2017, 2018, 2019 e 2020.



A Autoridade Tributária (AT) tem um código específico para fazer alertas aos contribuintes sobre os rendimentos obtidos no estrangeiro.









