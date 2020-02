Fisco exige um milhão de euros ao ex-presidente da Sonangol

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Autoridade Tributária (AT) portuguesa exige o pagamento de 991 mil euros de impostos em atraso a Francisco de Lemos José Maria, ex-presidente da Sonangol, apurou o. Trata-se de mais um episódio nas relações conturbadas entre Portugal e Angola.Para garantir o pagamento, o Fisco já penhorou as contas bancárias de Francisco José Maria em Portugal. No passado dia 23 de janeiro, os advogados ... < br />