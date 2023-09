O Fisco suspeita que o grupo de Mário Ferreira terá “camuflado” uma eventual distribuição dos lucros de quase dois milhões de euros obtidos no negócio da compra e venda do navio ‘Atlântida’ numa operação em Malta, em 2015, com a alegada intenção de reduzir o imposto a pagar em Portugal em sede de IRC.









Ver comentários