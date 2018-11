Casal perdeu parte do apartamento devido a uma dívida fiscal de sete mil euros.

O Fisco vendeu metade de uma casa de habitação, em 2012, no âmbito de um processo de execução fiscal movido contra Vítor Brito. O BCP comprou 50% do imóvel, por 20 mil euros. O empresário, penhorado por uma dívida fiscal de sete mil euros, não consegue chegar a acordo com o banco: a instituição ...