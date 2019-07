Fisioterapeuta detido por suspeita de violação de rapariga de 17 anos em Santa Maria da Feira

A Polícia Judiciária identificou e deteve um homem suspeito da prática de um crime de violação de uma jovem de 17 anos, em Santa Maria da Feira.Segundo o comunicado da PJ, na sequência de uma denúncia da vítima, a as autoridades investigaram o caso e que o concluíram que o suspeito, fisioterapeuta, abusou sexualmente da jovem no decurso da sua atividade profissional.O detido "foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de obrigação de permanência na habitação, proibição de contactos com a vítima e suspensão de exercício de funções", termina.